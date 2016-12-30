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Невідомі особи жбурнули коктейль Молотова у готель у Миколаєві

Невідомі особи жбурнули коктейль Молотова у готель у Миколаєві

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Миколаєві невідомі особи кинули коктейль Молотова у готель розташований в центрі міста. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Зранку до поліції звернувся 49-річний чоловік, він повідомив, що по приході на роботу до готельно-ресторанного комплексу, який розташований біля будинку № 107 по пр. Центральному, помітив, що на першому поверсі, де знаходяться офісні приміщення, обгоріли вхідні двері. Також він побачив, що на підлозі лежать дві скляні пляшки з горючою сумішшю, одна з яких розбита.

Очікується на результати експертиз, встановлюються обставини та свідки події.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Українські Національні Новини

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