Неизвестные лица бросили коктейль Молотова в гостиницу в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Николаеве неизвестные бросили коктейль Молотова в гостиницу расположенную в центре города. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Утром в полицию обратился 49-летний мужчина, он сообщил, что придя на работу в гостинично-ресторанный комплекс, который расположен возле дома № 107 в пр. Центральном, заметил, что на первом этаже, где находятся офисные помещения, обгорели входные двери. Также он увидел, что на полу лежат две стеклянные бутылки с горючей смесью, одна из которых разбита.
Ожидаются результаты экспертиз, устанавливаются обстоятельства и свидетели происшествия.
Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.