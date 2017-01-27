Невідомі облили фарбою пам'ятний знак в центрі Харкова

Інформація надійшла до поліції сьогодні близько 08:45. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та експерти.

Правоохоронці з’ясували, що невідомі облили червоною фарбою пам’ятний знак кошовому отаману Запорізької Січі Івану Сірку, розташований в сквері Перемоги.

Наразі інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Встановлюються усі обставини та особи, причетні до події.