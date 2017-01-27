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Невідомі облили фарбою пам'ятний знак в центрі Харкова

Невідомі облили фарбою пам'ятний знак в центрі Харкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У Харкові в сквері Перемоги невідомі облили фарбою пам’ятний знак кошовому отаману Запорізької Січі Івану Сірку. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

Інформація надійшла до поліції сьогодні близько 08:45. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та експерти.

Правоохоронці з’ясували, що невідомі облили червоною фарбою пам’ятний знак кошовому отаману Запорізької Січі Івану Сірку, розташований в сквері Перемоги.

Наразі інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Встановлюються усі обставини та особи, причетні до події.

Українські Національні Новини

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