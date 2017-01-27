Неизвестные облили краской памятный знак в центре Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Харькове в сквере Победы неизвестные облили краской памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Информация поступила в полицию сегодня около 8:45. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и эксперты.
Правоохранители выяснили, что неизвестные облили красной краской памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко, расположенный в сквере Победы.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к происшествию.