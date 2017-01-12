Невідомі напали на охоронця у Запоріжжі, щоб пограбувати ювелірний магазин

Четверо людей виламали вхідні двері, бризнули з газового балончика охоронцю в обличчя, вдарили його по голові та повалили на підлогу. Після цього невідомі намагались проникнути до ювелірного відділу. Однак, в них це не вийшло і вони зникли у невідомому напрямку.

До Олександрівського райвідділку Нацполіції звернувся 44-річний охоронець, на якого був напад. Наразі за даним фактом ведеться перевірка.