Неизвестные напали на охранника в Запорожье, чтобы ограбить ювелирный магазин
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 января. УНН. Этой ночью, около 2:50 в дом быта ворвались четверо неизвестных и пытались ограбить ювелирный отдел. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, сообщает УНН.
Четыре человека выломали входную дверь, брызнули из газового баллончика охраннику в лицо, ударили его по голове и повалили на пол. После этого неизвестные пытались проникнуть в ювелирный отдел. Однако, у них это не получилось и они исчезли в неизвестном направлении.
В Александровский райотдел Нацполиции обратился 44-летний охранник, на которого было нападение. По данному факту ведется проверка.