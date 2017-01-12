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Невідомі напали на комісію міськради у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на комісію міської ради, яка інспектує якість прибирання снігу на вулицях і прибудинкових територіях в Дніпрі. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.

За словами членів комісії, які вранці 12 січня виїхали на інспекцію, вони помітили, що від самої будівлі міськради їхню службову машину переслідує автомобіль Toyota Land Cruiser.

Пізніше з нього вийшли невідомі в масках, які почали трощити машину комісії. Внаслідок цього в автівці було пошкоджено два колеса та розбите скло. Люди не постраждали.

Поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля та власника транспортного засобу, якого доставили до відділення поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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