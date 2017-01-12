Неизвестные напали на комиссию горсовета в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на комиссию городского совета, которая проверяет качество уборки снега на улицах и придомовых территориях в Днепре. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.
По словам членов комиссии, которые утром 12 января выехали на инспекцию, они заметили, что от самого здания горсовета их служебную машину преследует автомобиль Toyota Land Cruiser.
Позже из него вышли неизвестные в масках, которые начали крушить машину комиссии. В результате в автомобиле были повреждены два колеса и разбито стекло. Люди не пострадали.
Полицейские установили местонахождение автомобиля и владельца транспортного средства, которого доставили в отделение полиции.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.