Невідомі напали на керівника Херсонського обласного управління Держгеокадастру

“Сьогодні зранку до службового кабінету начальника Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області увірвалися більше десятка агресивних чоловіків у камуфляжі, а деякі навіть у балаклавах. Із викриків стало зрозуміло, що „відвідувачі“ — начебто делегація учасників АТО із Олешківського району, що претендують на земельні ділянки по 2,0 га для ведення особистого селянського господарства у Каховському районі. Використовуючи нецензурну лексику та слова образи на адресу Ігоря Шапрана, вони без будь-яких пояснень накинулися на нього з кулаками і влаштували бійку. Застосовуючи фізичну силу та погрози, непрохані гості хотіли негайно і в обхід законної процедури зареєструвати заяви на відведення у власність земділянок у кількості 50 штук. Жодні пояснення і вмовляння на нападників не діяли”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що, напередодні, близько 17 години, до Головного управління з даними заявами звертався представник заявників за дорученням, однак чекати не захотів, бо, “за його підрахунками”, на реєстрацію однієї заяви за існуючою процедурою витрачається 16 хвилин. “Представник” пішов, а на ранок повернувся, але не сам, а з групою агресивно налаштованих молодиків, які одразу кинулися в бійку.

На виклик співробітників управління прибув наряд патрульної поліції. Факт правопорушення з боку так званих заявників та їх представників зафіксовано. В ситуації розбиратимуться правоохоронні органи.