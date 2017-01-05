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Невідомі напали на керівника Херсонського обласного управління Держгеокадастру

Невідомі напали на керівника Херсонського обласного управління Держгеокадастру

Київ • УНН

 • 7103 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 5 січня. УНН. Невідомі особи вчинили напад на керівника Херсонського обласного управління Держгеокадастру прямо в службовому кабінеті, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонського обласного управління Держгеокадастру.

“Сьогодні зранку до службового кабінету начальника Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області увірвалися більше десятка агресивних чоловіків у камуфляжі, а деякі навіть у балаклавах. Із викриків стало зрозуміло, що „відвідувачі“ — начебто делегація учасників АТО із Олешківського району, що претендують на земельні ділянки по 2,0 га для ведення особистого селянського господарства у Каховському районі. Використовуючи нецензурну лексику та слова образи на адресу Ігоря Шапрана, вони без будь-яких пояснень накинулися на нього з кулаками і влаштували бійку. Застосовуючи фізичну силу та погрози, непрохані гості хотіли негайно і в обхід законної процедури зареєструвати заяви на відведення у власність земділянок у кількості 50 штук. Жодні пояснення і вмовляння на нападників не діяли”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що, напередодні, близько 17 години, до Головного управління з даними заявами звертався представник заявників за дорученням, однак чекати не захотів, бо, “за його підрахунками”, на реєстрацію однієї заяви за існуючою процедурою витрачається 16 хвилин. “Представник” пішов, а на ранок повернувся, але не сам, а з групою агресивно налаштованих молодиків, які одразу кинулися в бійку.

На виклик співробітників управління прибув наряд патрульної поліції. Факт правопорушення з боку так званих заявників та їх представників зафіксовано. В ситуації розбиратимуться правоохоронні органи.

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