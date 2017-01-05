Неизвестные напали на руководителя Херсонского областного управления Госгеокадастра
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 5 января. УНН. Неизвестные лица совершили нападение на руководителя Херсонского областного управления Госгеокадастра прямо в служебном кабинете, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонского областного управления Госгеокадастра.
"Сегодня утром в служебный кабинет начальника Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области ворвались более десятка агрессивных мужчин в камуфляже, а некоторые даже в балаклавах. Из выкриков стало понятно, что "посетители" - якобы делегация участников АТО из Алешковского района, претендующих на земельные участки по 2,0 га для ведения личного селянского хозяйства в Каховском районе. Используя нецензурную лексику и слова оскорбления в адрес Игоря Шапрана, они без каких-либо объяснений набросились на него с кулаками и устроили драку. Применяя физическую силу и угрозы, незваные гости хотели немедленно и в обход законной процедуры зарегистрировать заявления на отвод в собственность земучастков в количестве 50 штук. Никакие объяснения и уговоры на нападающих не действовали", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщают, что накануне, около 17 часов, в Главное управление с данным заявлением обращался представитель заявителей по доверенности, однако ждать не захотел, потому что, "по его подсчетам", на регистрацию одного заявления по существующей процедуре расходуется 16 минут. "Представитель" ушел, а на утро вернулся, но не один, а с группой агрессивно настроенных молодых людей, которые сразу бросились в драку.
На вызов сотрудников управления прибыл наряд патрульной полиции. Факт правонарушения со стороны так называемых заявителей и их представителей зафиксировали. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.