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Невідомі на Львівщині підпалили школу

Київ • УНН

 • 9133 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 травня. УНН. У Мостиськах невідомі підпалили школу. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

Невідомі на Львівщині підпалили школу

До поліції 30 травня о 02:34 надійшло повідомлення від 43-річної місцевої жительки про те, що у приміщенні однієї із загальноосвітніх шкіл виникла пожежа.

Як попередньо встановили правоохоронці, невідомі розбили вікно в одному з класів на першому поверсі, кинули у приміщення дві пластмасові каністри з невідомою речовиною та підпалену ганчірку.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, частково знищене майно, яке було в класі. Сума заподіяних збитків – близько 20 тисяч гривень.

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників, причетних до скоєння злочину. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Скоєння цього злочину карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, призначено експертизи.

Як повідомляв УНН, 29 травня у Херсоні пожежа сталась у недобудованих котеджах.

Українські Національні Новини

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