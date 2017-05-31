Неизвестные во Львовской области подожгли школу

В полицию 30 мая в 2:34 поступило сообщение от 43-летней местной жительницы о том, что в помещении одной из общеобразовательных школ возник пожар.

Как предварительно установили правоохранители, неизвестные разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку.

В результате пожара никто не пострадал, частично уничтожено имущество, которое было в классе. Сумма причиненного ущерба - около 20 тыс. гривен.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, причастных к совершению преступления. По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Совершение этого преступления наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы.

Как сообщал УНН, 29 мая в Херсоне пожар произошел в недостроенных коттеджах.