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Невідомі на джипі намагалися прорватися з України до Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Вночі невідомі на автомобілі марки “Джип”, виїжджаючи з території України, в білоруському пункті пропуску "Олександрівка" збили шлагбаум, проїхали через засіб примусової зупинки і з механічними пошкодженнями спробували прорватися вглиб країни. Про це передає УНН з посиланням на державний прикордонний комітет Республіки Білорусь.

Для їх затримання співробітники органів прикордонної служби Білорусі застосували табельну зброю. Вже за десять хвилин оперативники, неподалік від населеного пункту Габрілєєвка у Наровлянському районі (на півдні Гомельської області – ред.), зупинили автомобіль порушників. Двоє з них затримані. Їхні особи уточнюються.

У машині міг перебувати ще один невідомий, якого наразі розшукують. В автомобілі були знайдені пістолет марки ТТ, два споряджені магазини та предмет, з тротилом та електродетонаторами, схожий на вибуховий пристрій.

Нагадаємо, що пункт пропуску “Олександрівка” знаходиться з білоруського боку на трасі Р37 у напрямку Наровлі. З українського боку, поблизу однойменного відселеного селища міського типу, тут розташований автомобільний пункт пропуску “Вільча” Поліського району Київської області.

Як повідомляв УНН, білоруса, який нібито воював на Донбасі, засудили на сім років.

Також у "чорному списку" Білорусі та Росії знаходяться 300 тисяч українців.

Українські Національні Новини

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