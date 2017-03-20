Неизвестные на джипе пытались прорваться из Украины в Беларусь

Для их задержания сотрудники органов пограничной службы Беларуси применили табельное оружие. Уже через десять минут оперативники, неподалеку от населенного пункта Габрилеевка в Наровлянский район (на юге Гомельской области - ред.), Остановили автомобиль нарушителей. Двое из них задержаны. Их лица уточняются.

В машине мог находиться еще один неизвестный, которого сейчас разыскивают. В автомобиле были найдены пистолет марки ТТ, два снаряженных магазина и предмет, с тротилом и электродетонаторами, похожий на взрывное устройство.

Напомним, что пункт пропуска "Александровка" находится с белорусской стороны на трассе Р37 в направлении Наровли. С украинской стороны, вблизи одноименного отселенного поселка городского типа, здесь расположен автомобильный пункт пропуска "Вильча" Полесского района Киевской области.

Как сообщал УНН, белоруса, который якобы воевал на Донбассе, осудили на семь лет.

Также в " черном списке" Беларуси и России находятся 300 тысяч украинцев.