Невідомі на Донбасі хотіли продати кілька тонн скам'янілостей

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Співробітники ДФС на Донбасі попередили спробу незаконної продажі залишків скам’янілих давніх рослин, вік яких налічує сотні мільйонів років. Про це у Facebook повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.

“Співробітники спецпідрозділу податкової міліції ДФС, які включені до складу Об’єднаних сил, попередили спробу незаконного продажу геологічної пам’ятки природи України — залишків скам’янілих давніх рослин, які відносяться до виду Араукаритів, що росли на території сучасної Донеччини 295-300 млн років тому”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі штабу, цінну знахідку було виявлено під час патрулювання в Бахмутському районі Донецької області.

Геологічна цінність, загальною вагою майже 3 тонни, була прикопана (прихована) у землю невідомими особами неподалік від лінії зіткнення. Зловмисники навіть встигли виставити оголошення в Інтернет-мережі про продаж її за ціною 100 доларів США за кілограм.

Вилучену геологічну пам’ятку передано до регіонального ландшафтного парку “Клебан Бик”.

Нагадаємо, первісна дитина з печери на Малопольській височини, чиї останки були виявлені археологами кілька років тому, офіційно визнана найдавнішим людиною, коли-небудь знайденою на території Польщі.

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