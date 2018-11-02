Неизвестные на Донбассе хотели продать несколько тонн окаменелостей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сотрудники ГФС на Донбассе пресекли попытку незаконной продажи остатков окаменевших древних растений, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, пресекли попытку незаконной продажи геологических памятников природы Украины - остатков окаменевших древних растений, которые относятся к виду Араукаритов, которые росли на территории современной Донецкой 295-300 млн лет назад", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре штаба, ценную находку было обнаружено во время патрулирования в Бахмутском районе Донецкой области.
Геологическая ценность, общим весом почти 3 тонны, была прикопана (скрыта) в землю неизвестными лицами неподалеку от линии соприкосновения. Злоумышленники даже успели выставить объявления в Интернет-сети о продаже ее по цене 100 долларов США за килограмм.
Изъятую геологическую достопримечательность передали в региональный ландшафтный парк "Клебан-Бык".
Напомним, первобытный ребенок из пещеры на Малопольской возвышенности, чьи останки были обнаружены археологами несколько лет назад, официально признан самым древним человеком, когда-либо найденной на территории Польши.