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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Невідомі кинули "коктейль Молотова" в офісне приміщення в Києві

Київ • УНН

 • 11032 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Солом’янському районі Києва невідомі розбили вікно та кинули пляшку із легкозаймистою речовиною в офісне приміщення. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

Невідомі кинули "коктейль Молотова" в офісне приміщення в Києві

О п’ятій ранку на лінію “102” надійшло повідомлення про пошкодження офісного приміщення.

На місце прибула поліція. У той час в офісі перебував лише охоронець. Чоловік розповів, що зловмисників не бачив, а коли почув звук удару, вийшов і почав гасити пожежу. Серед уламків знайшли молоток, яким, імовірно і розбили скло.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються обставини події та проводяться заходи для затримання зловмисників.

Як повідомляв УНН, невідомі особи жбурнули коктейль Молотова у готель у Миколаєві.

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