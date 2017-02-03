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Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в офисное помещение в Киеве

Киев • УНН

 • 11032 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Соломенском районе Киева неизвестные разбили окно и бросили бутылку с легковоспламеняющимся веществом в офисное помещение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в офисное помещение в Киеве

В пять утра на линию "102" поступило сообщение о повреждении офисного помещения.

На место прибыла полиция. В то время в офисе находился только охранник. Мужчина рассказал, что злоумышленников не видел, а когда услышал звук удара, вышел и начал тушить пожар. Среди обломков нашли молоток, которым, вероятно и разбили стекло.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и проводятся мероприятия для задержания злоумышленников.

Как сообщал УНН, неизвестные бросили коктейль Молотова в гостиницу в Николаеве.

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