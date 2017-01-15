Невідомі кинули кілька яєць на територію торгового представництва РФ у Вільнюсі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Невідомі кинули кілька яєць на територію розташованого у Вільнюсі торгово-економічного представництва РФ в Литві, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Подія мала місце в суботу (14 січня). Його обставини з’ясовуються”, — повідомили у МВС Литви.
Як зазначається, торговельне представництво РФ в Литві розташоване окремо від посольства Росії і працює в особняку, розташованому у відносно благополучному з криміногенного погляду районі литовської столиці.