Неизвестные бросили несколько яиц на территорию торгового представительства РФ в Вильнюсе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Неизвестные бросили несколько яиц на территорию расположенного в Вильнюсе торгово-экономического представительства РФ в Литве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Происшествие имело место в субботу (14 января). Его обстоятельства выясняются", - сообщили в МВД Литвы.
Торговое предствництво РФ в Литве находится отдельно от посольства России и работает в особняке, расположенном в относительно благополучном с криминогенной точки зрения районе литовской столицы.