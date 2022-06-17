Невідома хвороба: Північна Корея повідомила про сотні інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У п'ятницю Північна Корея заявила, що сотні сімей захворіли на невстановлене кишкове захворювання, що створює додаткове навантаження на систему охорони здоров'я, яка і без того перевантажена Covid-19, передає УНН.
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Офіційне агенство КНДР ЦТАК цього тижня оголосило про нову "гостру кишкову епідемію" в провінції Південний Хванхе, при цьому Кім Чен Ин закликав чиновників "стримати епідемію в найкоротші терміни".
Можливою ознакою серйозності ситуації є те, що Кім Йо Чжон, впливова сестра Кім Чен Ина, була однією з групи високопосадовців, які, як повідомляється, особисто пожертвували ліки, щоб спробувати допомогти.
Ліки будуть доставлені "більше 800 сім'ям, які страждають від гострої епідемії, що вибухнула в деяких районах провінції Південний Хванхе", повідомило у п'ятницю ЦТАК.
Наразі відомо, що принаймні 1600 людей інфікувані кишковою інфекцією.
Повідомлення про невідому хворобу викликали припущення, що неуточнене захворювання може бути холерою або черевним тифом.
У разі підтвердження, спалах може погіршити хронічну нестачу продовольства в країні, оскільки провінція Південний Хванхе є одним з основних сільськогосподарських регіонів Півночі.
Експерти попередили про серйозну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я Півночі, де існує одна з найгірших у світі систем медичного обслуговування, у разі подальшого поширення Covid.
В країні погано обладнані лікарні, мало відділень інтенсивної терапії, немає ліків для лікування Covid чи можливостей для масового тестування.
Сеул готовий допомогти Півночі впоратися з новим спалахом, якщо Пхеньян захоче прийняти допомогу, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.
Південна Корея раніше пропонувала направити на Північ вакцини та іншу медичну допомогу, щоб допомогти впоратися зі спалахом коронавірусу.
Пхеньян офіційно не відповів.
Додамо
Згідно з даними, опублікованими ЦТАК, коронавірус вразив нещеплене населення КНДР чисельністю 25 мільйонів людей, при цьому на сьогоднішній день зареєстровано понад 4,5 мільйона випадків та 73 випадки смерті.