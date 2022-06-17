Неизвестная болезнь: Северная Корея сообщила о сотнях инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В пятницу Северная Корея заявила, что сотни семей заболели неустановленным кишечным заболеванием, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, которая и без того перегружена Covid-19, передает УНН.
Детали
Официальное агентство КНДР ЦТАК на этой неделе объявило о новой "острой кишечной эпидемии" в провинции Южный Хванхэ, при этом Ким Чен Ын призвал чиновников "сдержать эпидемию в кратчайшие сроки".
Возможным признаком серьезности ситуации является то, что Ким Йо Чжон, влиятельная сестра Ким Чен Ына, была одной из группы должностных лиц, которые, как сообщается, лично пожертвовали лекарства, чтобы попытаться помочь.
Лекарство будет доставлено "более 800 семьям, страдающим острой эпидемией, разразившейся в некоторых районах провинции Южный Хванхе", сообщило в пятницу ЦТАК.
Пока известно, что по крайней мере 1600 человек инфицированы кишечной инфекцией.
Сообщения о неизвестной болезни вызвали предположение, что неуточненное заболевание может быть холерой или брюшным тифом.
В случае подтверждения, вспышка может усугубить хроническую нехватку продовольствия в стране, поскольку провинция Южный Хванхэ является одним из основных сельскохозяйственных регионов Севера.
Эксперты предупредили о серьезной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Севера, где существует одна из худших в мире систем медицинского обслуживания, в случае дальнейшего распространения Covid.
В стране плохо оборудованы больницы, мало отделений интенсивной терапии, нет лекарства для лечения Covid или возможностей для массового тестирования.
Сеул готов помочь Северу справиться с новой вспышкой, если Пхеньян захочет принять помощь, сообщает информационное агентство Yonhap.
Южная Корея ранее предлагала направить на Север вакцины и другую медицинскую помощь, чтобы помочь справиться со вспышкой коронавируса.
Пхеньян официально не ответил.
Добавим
Согласно данным, опубликованным ЦТАК, коронавирус поразил непривитое население КНДР численностью 25 миллионов человек, при этом на сегодняшний день зарегистрировано более 4,5 миллиона случаев и 73 случая смерти.