Неизвестная болезнь: Северная Корея сообщила о сотнях инфицированных

ukru
19:03 • 5216 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 56136 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 98055 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 75079 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53688 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73468 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66569 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105477 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119444 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126214 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 66517 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 71264 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 52138 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 27288 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 39996 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105477 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106644 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246642 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276315 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 213046 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 71264 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119444 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106000 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123617 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125925 просмотра
Актуальное
Неизвестная болезнь: Северная Корея сообщила о сотнях инфицированных

Неизвестная болезнь: Северная Корея сообщила о сотнях инфицированных

Киев • УНН

 • 406191 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В пятницу Северная Корея заявила, что сотни семей заболели неустановленным кишечным заболеванием, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, которая и без того перегружена Covid-19, передает УНН.

Детали

Официальное агентство КНДР ЦТАК на этой неделе объявило о новой "острой кишечной эпидемии" в провинции Южный Хванхэ, при этом Ким Чен Ын призвал чиновников "сдержать эпидемию в кратчайшие сроки".

Возможным признаком серьезности ситуации является то, что Ким Йо Чжон, влиятельная сестра Ким Чен Ына, была одной из группы должностных лиц, которые, как сообщается, лично пожертвовали лекарства, чтобы попытаться помочь.

Лекарство будет доставлено "более 800 семьям, страдающим острой эпидемией, разразившейся в некоторых районах провинции Южный Хванхе", сообщило в пятницу ЦТАК.

Пока известно, что по крайней мере 1600 человек инфицированы кишечной инфекцией.

Сообщения о неизвестной болезни вызвали предположение, что неуточненное заболевание может быть холерой или брюшным тифом.

В случае подтверждения, вспышка может усугубить хроническую нехватку продовольствия в стране, поскольку провинция Южный Хванхэ является одним из основных сельскохозяйственных регионов Севера.

Эксперты предупредили о серьезной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Севера, где существует одна из худших в мире систем медицинского обслуживания, в случае дальнейшего распространения Covid.

В стране плохо оборудованы больницы, мало отделений интенсивной терапии, нет лекарства для лечения Covid или возможностей для массового тестирования.

Сеул готов помочь Северу справиться с новой вспышкой, если Пхеньян захочет принять помощь, сообщает информационное агентство Yonhap.

Южная Корея ранее предлагала направить на Север вакцины и другую медицинскую помощь, чтобы помочь справиться со вспышкой коронавируса.

Пхеньян официально не ответил.

Добавим

Согласно данным, опубликованным ЦТАК, коронавирус поразил непривитое население КНДР численностью 25 миллионов человек, при этом на сегодняшний день зарегистрировано более 4,5 миллиона случаев и 73 случая смерти.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы