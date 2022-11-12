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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Невідкладно: у Мінреінтеграції повідомили, коли мешканцям звільненого Херсона виплатять пенсії

Невідкладно: у Мінреінтеграції повідомили, коли мешканцям звільненого Херсона виплатять пенсії

Київ • УНН

 • 346630 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Пенсії мешканцям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно. Про це повідомили у Мінреінтеграції, передає УНН.

Деталі

За даними відомства, вже протягом наступного тижня першу доставку та виплату пенсій готова забезпечити Укрпошта.

Мобільні відділення підприємства почнуть розвозити пенсії відразу після отримання дозволу від військових, зважаючи на безпекову ситуацію. Також у Херсоні заплановано поновлення роботи стаціонарного відділення, додали у Мінреінтеграції.

Додамо

Загалом на Херсонщині наразі працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно свої двері для клієнтів знову відкрило стаціонарне відділення в смт Велика Олександрівка Бериславського району.

У Мінреінтеграції також нагадали, що мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Гроші доставлятиме Укрпошта.

Раінше

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".

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