Безотлагательно: в Минреинтеграции сообщили, когда жителям освобожденного Херсона выплатят пенсии

Детали

По данным ведомства, уже на следующей неделе первую доставку и выплату пенсий готова обеспечить Укрпочта.

Мобильные отделения предприятия начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных, ввиду ситуации безопасности. Также в Херсоне запланировано обновление работы стационарного отделения, добавили в Минреинтеграции.

Добавим

Всего в Херсонской области сейчас работают отделения Укрпочты разных форматов в 79 населенных пунктах. В частности, недавно свои двери для клиентов снова открыло стационарное отделение в пгт Большая Александровка Бериславского района.

В Минреинтеграции также напомнили, что жители деоккупированных территорий, которым начислялись выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Деньги будут доставляться Укрпочте.

Ранее

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".