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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59849 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Невеликий сніг та ожеледиця: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Невеликий сніг та ожеледиця: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. До кінця робочого тижня в Україні у більшості областей очікується невеликий сніг та морозна погода вдень 10-11 березня на частині території. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби у більшості областей України місцями невеликий сніг, 10-11 березня у західних та північних областях переважно без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура 9 березня вночі 3-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 7° тепла; 10-11 березня в Україні вночі 6-13° морозу, вдень 0-6° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні, 11 березня і у західних областях 1-5° тепла.

У Карпатах місцями невеликий сніг, температура вночі вночі 9-16° морозу, вдень 4-10° морозу.

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