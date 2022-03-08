Невеликий сніг та ожеледиця: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби у більшості областей України місцями невеликий сніг, 10-11 березня у західних та північних областях переважно без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура 9 березня вночі 3-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 7° тепла; 10-11 березня в Україні вночі 6-13° морозу, вдень 0-6° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні, 11 березня і у західних областях 1-5° тепла.

У Карпатах місцями невеликий сніг, температура вночі вночі 9-16° морозу, вдень 4-10° морозу.