Небольшой снег и гололедица: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. К концу рабочей недели в Украине в большинстве областей ожидается небольшой снег и морозная погода днем 10-11 марта на части территории. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток в большинстве областей Украины местами небольшой снег, 10-11 марта в западных и северных областях преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура 9 марта ночью 3-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 7° тепла; 10-11 марта в Украине ночью 6-13° мороза, днем 0-6° мороза, на Закарпатье и крайнем юге, 11 марта и в западных областях 1-5° тепла.

В Карпатах местами небольшой снег, температура ночью ночью 9-16° мороза, в день 4-10° мороза.

Украинские Национальные Новости

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