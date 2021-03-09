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Невеликий сніг та морози: прогноз погоди та ситуація на дорогах

Невеликий сніг та морози: прогноз погоди та ситуація на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. На ранок вівторка, 9 березня, у шести областях України йшов сніг, впродовж доби опади продовжаться, буде холодніше, ніж напередодні - триматимуться морози. При цьому проїзд основними дорогами країни забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.

Прогноз погоди

За повідомленням Укргідрометцентру, 9 березня в Україні, крім західних областей, місцями (на сході та південному сході країни повсюди) невеликий сніг, 10 березня без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-9° морозу, на північному сході до 12° морозу, 10 березня 6-12° морозу, на Чернігівщині й Сумщині до 15° морозу.

9 березня на крайньому півдні країни близько 0°; вдень від 3° морозу до 3° тепла; на Закарпатті та півдні країни 1-7° тепла.

Ситуація на дорогах

На ранок 9 березня спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу у Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській, Волинській, Донецькій та Луганській областях (де снігового покриву за добу випало до 4 см); на інших територіях без опадів.

"Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре; у Волинській, Донецькій та Луганській областях місцями засніжене", - вказали дорожники.

На перевальних ділянках доріг, як зазначається, - без опадів. Покриття доріг мокре. 

На дорогах державного значення проводяться роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу та обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами.

"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.

Протягом доби на "гарячу лінію" Укравтодору від водіїв було 2 звернення щодо зимового утримання доріг.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 472 одиниць техніки та 605 робітників.

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