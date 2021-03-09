Небольшой снег и морозы: прогноз погоды и ситуация на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На утро вторника, 9 марта, в шести областях Украины шел снег, в течение суток осадки продолжатся, будет холоднее, чем накануне - будут держаться морозы. При этом проезд по основным дорогам страны обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра, 9 марта в Украине, кроме западных областей, местами (на востоке и юго-востоке страны повсюду) небольшой снег, 10 марта без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-9° мороза, на северо-востоке до 12° мороза, 10 марта 6-12° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 15° мороза.
9 марта на крайнем юге страны около 0°; днем от 3° мороза до 3° тепла; на Закарпатье и юге страны 1-7° тепла.
Ситуация на дорогах
Утром 9 марта наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской, Волынской, Донецкой и Луганской областях (где снежного покрова за сутки выпало до 4 см); на других территориях без осадков.
"Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое; в Волынской, Донецкой и Луганской областях местами заснеженное", - указали дорожники.
На перевальных участках дорог, как отмечается, - без осадков. Покрытие дорог мокрое.
На дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части дорог от снега и обработка покрытия дорог противогололедными материалами.
"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.
В течение суток на "горячую линию" Укравтодора от водителей было 2 обращения из-за зимнего содержания дорог.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 472 единиц техники и 605 рабочих.