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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57470 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78604 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111357 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146787 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196593 просмотра

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Небольшой снег и морозы: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Небольшой снег и морозы: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Киев  •  УНН

 • 10776 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. На утро вторника, 9 марта, в шести областях Украины шел снег, в течение суток осадки продолжатся, будет холоднее, чем накануне - будут держаться морозы. При этом проезд по основным дорогам страны обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 9 марта в Украине, кроме западных областей, местами (на востоке и юго-востоке страны повсюду) небольшой снег, 10 марта без осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-9° мороза, на северо-востоке до 12° мороза, 10 марта 6-12° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 15° мороза.

9 марта на крайнем юге страны около 0°; днем от 3° мороза до 3° тепла; на Закарпатье и юге страны 1-7° тепла.

Ситуация на дорогах

Утром 9 марта наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской, Волынской, Донецкой и Луганской областях (где снежного покрова за сутки выпало до 4 см); на других территориях без осадков.

"Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое; в Волынской, Донецкой и Луганской областях местами заснеженное", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог, как отмечается, - без осадков. Покрытие дорог мокрое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части дорог от снега и обработка покрытия дорог противогололедными материалами.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.

В течение суток на "горячую линию" Укравтодора от водителей было 2 обращения из-за зимнего содержания дорог.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 472 единиц техники и 605 рабочих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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