Небольшой снег и морозы: прогноз погоды и ситуация на дорогах

КИЕВ. 9 марта. УНН. На утро вторника, 9 марта, в шести областях Украины шел снег, в течение суток осадки продолжатся, будет холоднее, чем накануне - будут держаться морозы. При этом проезд по основным дорогам страны обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.