Нетверезий водій втік з місця ДТП у Вінниці

Прибувши туди, патрульні поліцейські опитали свідків пригоди, які й вказали напрямок руху втікача. Інспектори за короткий час розшукали зниклого водія. В чоловіка полісмени помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Після освідування встановили, що рівень алкоголю в його крові в 13 разів перевищує норму.

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Патрульні викликали для чоловіка швидку, але медики встановили, що він не постраждав. Полісмени склали два протоколи: за ст. 124 КУпАП (скоєння ДТП) та ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп'яніння).