Нетверезий водій втік з місця ДТП у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Сьогодні вранці, близько 9-ї години, на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода: автомобіль "ВАЗ-20170" в'їхав у електроопору. Після цього 42-річний водій вийшов зі своєї автівки і зник з місця події. Про це УНН-Центр повідомили у патрульній поліції Вінниці.
Прибувши туди, патрульні поліцейські опитали свідків пригоди, які й вказали напрямок руху втікача. Інспектори за короткий час розшукали зниклого водія. В чоловіка полісмени помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Після освідування встановили, що рівень алкоголю в його крові в 13 разів перевищує норму.
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Патрульні викликали для чоловіка швидку, але медики встановили, що він не постраждав. Полісмени склали два протоколи: за ст. 124 КУпАП (скоєння ДТП) та ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп'яніння).