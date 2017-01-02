Нетрезвый водитель скрылся с места ДТП в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня утром, около 9 часов, на улице Киевской произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль "ВАЗ-20170" въехал в электроопору. После этого 42-летний водитель вышел из своей машины и скрылся с места происшествия. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Винницы.
Прибыв туда, патрульные полицейские опросили свидетелей происшествия, которые и указали направление движения беглеца. Инспекторы за короткое время разыскали пропавшего водителя. У мужчины полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения. После освидетельствования установили, что уровень алкоголя в его крови в 13 раз превышает норму.
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Патрульные вызвали для мужчины скорую, но медики установили, что он не пострадал. Полицейские составили два протокола: по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП) и ст. 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения).