Нетверезий правопорушник покусав поліцейського у Запоріжжі

Правоохоронці зробили зауваження громадянам щодо неприпустимості розпиття спиртних напоїв та куріння у громадському місці. У відповідь один з чоловіків, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, почав поводити себе дуже зухвало, лаятися в бік патрульних, ображати інспекторів. Патрульні запропонували йому проїхати до відділку поліції для складання адміністративних матеріалів.

Під час затримання, за невиконання законних вимог, порушник пручався та вкусив поліцейського, чим спричинив рвані рани м’яких тканин. Правопорушника було затримано та доправлено до відділення поліції.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає для правопорушника обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Розслідування триває.