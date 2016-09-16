Нетрезвый правонарушитель покусал полицейского в Запорожье

Правоохранители сделали замечание гражданам о недопустимости распития спиртных напитков и курения в общественном месте. В ответ один из мужчин, с явными признаками алкогольного опьянения, начал вести себя очень вызывающе, ругаться в сторону патрульных, оскорблять инспекторов. Патрульные предложили ему проехать в отделение полиции для составления административных материалов.

Во время задержания, за невыполнение законных требований, нарушитель сопротивлялся и укусил полицейского, чем вызвал рваные раны мягких тканей. Правонарушитель был задержан и доставлен в отделение полиции.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает для правонарушителя ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Расследование продолжается.