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Пенсіонер МВС на Львівщині втікав на авто від патрульних і пошкодив службові авто

Київ • УНН

 • 24593 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Пенсіонер органів внутрішніх справ на Львівщині втікав у нетверезому стані на своєму автомобілі від поліцейських та погрожував патрульним. Водій, здійснюючи маневри, також вдарив обидва службових автомобілі. Про це проінформували у Патрульній поліції Львова, повідомляє УНН.

Пенсіонер МВС на Львівщині втікав на авто від патрульних і пошкодив службові авто

Близько 22 год. 9 лютого на об’їзній дорозі міста Жовква в напрямку міста Червоноград патрульні помітили автомобіль Kia Sorento з видими технічними несправностями. Інспектори прийняли рішення зупинити транспортний засіб, однак водій проігнорував вимоги і продовжував рух, набираючи швидкість. На підмогу залучили ще один екіпаж.

Водій, здійснюючи маневри, вдарив обидва службових автомобілі. Поліцейські зупинили автомобіль. Там перебував 53-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно – погрожував патрульним фізичною розправою.

При перевірці документів з’ясувалося, що водій є пенсіонером МВС, і займав високі посади в органах внутрішніх справ в районах Львівщини. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Патрульні оформили на нього протокол за керування у нетверезому стані, протокол за обидві скоєні ДТП, за невиконання вимог про зупинку та винесли постанову за відсутність документів для керування транспортним засобом. Автомобіль порушника забрала дружина.

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