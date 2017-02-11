Пенсіонер МВС на Львівщині втікав на авто від патрульних і пошкодив службові авто
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Пенсіонер органів внутрішніх справ на Львівщині втікав у нетверезому стані на своєму автомобілі від поліцейських та погрожував патрульним. Водій, здійснюючи маневри, також вдарив обидва службових автомобілі. Про це проінформували у Патрульній поліції Львова, повідомляє УНН.
Близько 22 год. 9 лютого на об’їзній дорозі міста Жовква в напрямку міста Червоноград патрульні помітили автомобіль Kia Sorento з видими технічними несправностями. Інспектори прийняли рішення зупинити транспортний засіб, однак водій проігнорував вимоги і продовжував рух, набираючи швидкість. На підмогу залучили ще один екіпаж.
Водій, здійснюючи маневри, вдарив обидва службових автомобілі. Поліцейські зупинили автомобіль. Там перебував 53-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно – погрожував патрульним фізичною розправою.
При перевірці документів з’ясувалося, що водій є пенсіонером МВС, і займав високі посади в органах внутрішніх справ в районах Львівщини. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Патрульні оформили на нього протокол за керування у нетверезому стані, протокол за обидві скоєні ДТП, за невиконання вимог про зупинку та винесли постанову за відсутність документів для керування транспортним засобом. Автомобіль порушника забрала дружина.