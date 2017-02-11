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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пенсионер МВД во Львовской области пытаясь скрыться от патрульных и повредил служебные авто

Киев • УНН

 • 24593 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Пенсионер органов внутренних дел во Львовской области пытаясь скрыться в нетрезвом состоянии на своем автомобиле от полицейских а также угрожал патрульным. Водитель, совершая маневры, также повредил два служебных автомобиля. Об этом проинформировали в патрульной полиции Львова, сообщает УНН.

Пенсионер МВД во Львовской области пытаясь скрыться от патрульных и повредил служебные авто

Около 22:00 9 февраля на объездной дороге города Жовква в направлении города Червоноград патрульные заметили автомобиль Kia Sorento с видимыми техническими неисправностями. Инспекторы приняли решение остановить транспортное средство, однако водитель проигнорировал требования и продолжал движение, набирая скорость. На помощь привлекли еще один экипаж.

Водитель, совершая маневры, ударил оба служебных автомобиля. Полицейские остановили автомобиль. В нем находился 53-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно - угрожал патрульным физической расправой.

При проверке документов выяснилось, что водитель является пенсионером МВД, и занимал высокие должности в органах внутренних дел в районах Львовской области. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Патрульные оформили на него протокол за управление в нетрезвом состоянии, протокол за совершенные ДТП, за невыполнение требований об остановке и вынесли постановление за отсутствие документов для управления транспортным средством. Автомобиль нарушителя забрала жена.

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