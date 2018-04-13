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Netflix відмовився показувати фільми на Каннському фестивалі через заборону брати участь у конкурсі

Netflix відмовився показувати фільми на Каннському фестивалі через заборону брати участь у конкурсі

Київ • УНН

 • 9420 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix не буде показувати фільми свого виробництва на Каннському фестивалі через заборону брати участь у конкурсі. Про це виданню Variety повідомив директор по контенту Тед Сарандос, інформує УНН.

“Ми хочемо, щоб наші фільми були на рівних умовах з іншими”, — сказав Сарандос. За його словами, він не бачить підстав показувати фільми поза конкурсом, оскільки заборону було направлено спеціально проти Netflix.

Як відомо керівництво Каннського фестивалю ввело правило, що дозволяє брати участь в конкурсі тільки фільмам, показаним в кінотеатрах у Франції. Оскільки французьке законодавство забороняє показувати фільми на стрімінгових сервісах протягом трьох років після кінопрокату, Netflix відмовився виконувати це правило.

Як повідомляв УНН, 71-й Каннський фестиваль оголосив програму.

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