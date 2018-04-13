Netflix отказался показывать фильмы на Каннском фестивале из-за запрета участвовать в конкурсе

“Мы хотим, чтобы наши фильмы были на равных условиях с другими”, — сказал Сарандос. По его словам, он не видит оснований показывать фильмы вне конкурса, поскольку запрет был направлен специально против Netflix.

Как известно руководство Каннского фестиваля ввело правило, позволяющее участвовать в конкурсе только фильмам, показанным в кинотеатрах во Франции. Поскольку французское законодательство запрещает показывать фильмы на стриминговых сервисах в течение трех лет после кинопроката, Netflix отказался выполнять это правило.

Как сообщал УНН, 71-й Каннский фестиваль объявил программу.