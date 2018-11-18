Нетаньягу вступив на посаду міністра оборони Ізраїлю

“Вперше я вступаю на посаду міністра оборони і знаю, що роблю це, коли є багато критики на адресу політики держави у галузі безпеки”, — сказав прем’єр під час телевізійного звернення з будівлі міноборони у Тель-Авіві. “Безпека країни знаходиться поза політикою і особистих інтересів”, — додав він.

Нетаньягу додав, що зараз не час для дострокових виборів у країні через ситуацію в області безпеки. “Зараз ми знаходимося в одному з найскладніших періодів в області безпеки, — сказав прем’єр. — У цей період не можна розвалювати уряд, не можна проводити вибори”. “Я сподіваюся, що всі наші коаліційні партнери проявлять відповідальність і не будуть домагатися відставки уряду”, — додав Нетаньягу.

Як раніше інформував УНН, крісло глави оборонного відомства звільнилося після відставки зі цієї посади 14 листопада Авігдора Лібермана, партія якого “Наш дім — Ізраїль” вийшла з урядової коаліції через незгоду з недостатньо жорсткою, на її думку, політикою кабінету щодо Сектора Гази. Нетаньягу контролює зараз, крім портфеля прем’єра, ще чотири міністерські посади — оборони, закордонних справ, охорони здоров’я, а також репатріації та інтеграції.