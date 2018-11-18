Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

“Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности”, — сказал премьер во время телевизионного обращения из здания минобороны в Тель-Авиве. “Безопасность страны стоит превыше политических рассуждений”, — добавил он.

Нетаньяху добавил, что сейчас не время для досрочных выборов в стране из-за ситуации в области безопасности. “Сейчас мы находимся в одном из самых непростых периодов в области безопасности, — сказал премьер. — В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы”. “Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства”, — добавил Нетаньяху.

Как ранее информировал УНН, кресло главы оборонного ведомства освободилось после отставки 14 ноября Авигдора Либермана, партия которого “Наш дом — Израиль” вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жесткой, по её мнению, политикой кабинета по Сектору Газы. Нетаньяху контролирует сейчас, кроме портфеля премьера, ещё четыре министерских поста — обороны, иностранных дел, здравоохранения, а также репатриации и интеграции.