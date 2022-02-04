Несподівана знахідка: брюссельський наркорейд виявив тарантулів, скорпіонів і черепах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Бельгійська поліція, яка займалась пошуком наркотиків у квартирі в Брюсселі, виявила 37 рослин канабісу, а також колекцію десятків отруйних павуків, скорпіонів та пустельних ящірок. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.
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Поліція зробила несподіване відкриття після того, як їм повідомили, що сильний запах каннабісу походить від будівлі у північно-східному районі столиці Бельгії.
Поліцейські провели обшук у квартирі, де було затримано батька та його дорослого сина.
На додаток до рослин канабісу та 228 грамів марихуани, які вони вилучили, поліція виявила 52 тарантули, пітони, трьох скорпіонів, чотирьох черепах, двох ящірок із сімейства Погону, також відомих як бородаті агами, та 16 жуків.
Прокуратура заявила, що двоє чоловіків, заарештованих у квартирі під час рейду, перебувають під слідством за порушення прав тварин, а також проти звинувачень, пов'язаних із наркотиками.
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