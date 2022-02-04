Несподівана знахідка: брюссельський наркорейд виявив тарантулів, скорпіонів і черепах

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 50271 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 79280 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 90378 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 118413 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 126137 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 111693 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 131325 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167102 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178997 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215479 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 193978 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 262825 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 66902 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 38101 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 60476 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 262825 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 193978 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 297508 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 416683 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 668410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 12834 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 60476 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100483 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137897 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162682 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Несподівана знахідка: брюссельський наркорейд виявив тарантулів, скорпіонів і черепах

Несподівана знахідка: брюссельський наркорейд виявив тарантулів, скорпіонів і черепах

Київ • УНН

 • 21103 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Бельгійська поліція, яка займалась пошуком наркотиків у квартирі в Брюсселі, виявила 37 рослин канабісу, а також колекцію десятків отруйних павуків, скорпіонів та пустельних ящірок. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Поліція зробила несподіване відкриття після того, як їм повідомили, що сильний запах каннабісу походить від будівлі у північно-східному районі столиці Бельгії.

Поліцейські провели обшук у квартирі, де було затримано батька та його дорослого сина.

На додаток до рослин канабісу та 228 грамів марихуани, які вони вилучили, поліція виявила 52 тарантули, пітони, трьох скорпіонів, чотирьох черепах, двох ящірок із сімейства Погону, також відомих як бородаті агами, та 16 жуків.

Прокуратура заявила, що двоє чоловіків, заарештованих у квартирі під час рейду, перебувають під слідством за порушення прав тварин, а також проти звинувачень, пов'язаних із наркотиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нові подробиці та жертви через фальсифікований кокаїн в Аргентині

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83