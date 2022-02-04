Неожиданная находка: брюссельский наркорейд обнаружил тарантулов, скорпионов и черепах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Бельгийская полиция, которая занималась поиском наркотиков в квартире в Брюсселе, обнаружила 37 растений каннабиса, а также коллекцию десятков ядовитых пауков, скорпионов и пустынных ящериц. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Полиция сделала неожиданное открытие после того, как им сообщили, что сильный запах каннабиса происходит от здания в северо-восточном районе столицы Бельгии.
Полицейские провели обыск в квартире, где был задержан отец и его взрослый сын.
В дополнение к растениям каннабиса и 228 граммов марихуаны, которые они изъяли, полиция обнаружила 52 тарантула, питона, трех скорпионов, четырех черепах, двух ящериц из семейства Погона, также известных как бородатые агамы, и 16 жуков.
Прокуратура заявила, что двое мужчин, арестованных в квартире во время рейда, находятся под следствием за нарушение прав животных, а также против обвинений, связанных с наркотиками.
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