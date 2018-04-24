"Нешвілл" і "Піттсбург" пробилися до другого раунду розіграшу Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В плей-оф Кубку Стенлі відбулися поєдинки першого раунду в яких визначилися ще два учасники чвертьфіналів, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
“Нешвілл Предаторз” вийшов до другого раунду плей-оф, здобувши перемогу над “Колорадо Евеланш” з рахунком 5:0 в матчі під номером шість першого раунду, який відбувся на арені “Pepsi Center” у Колорадо.
Шайби в матчі закидали Віктор Арвідссон, Нік Боніно, Філіп Форсберг, Остін Уотсон і Маттіас Екхольм.
В іншій баталії Джейк Гюнтцель оформив покер, а “Піттсбург Пінгвінз” вийшов до другого раунду Кубка Стенлі, обігравши “Філадельфію Флайєрс” з рахунком 8:5.
Примітно, що “Піттсбург” виграв дев’яту серію плей-оф поспіль і тепер зустрінеться або з “Вашингтон Кепіталз”, або з “Коламбус Блю Джекетс”. Рахунок в тій серії 3:2 на користь “Кепіталз”.
Додамо, що на “Предаторз” далі чекає серія із ХК “Вінніпег”.