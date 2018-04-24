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"Нэшвилл" и "Питтсбург" пробились во второй раунд Кубка Стэнли

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. В плей-офф Кубка Стэнли состоялись поединки первого раунда в которых определились еще два участника четвертьфиналов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

"Нэшвилл" и "Питтсбург" пробились во второй раунд Кубка Стэнли

“Нэшвилл Предаторз” вышел во второй раунд плей-офф, одержав победу над “Колорадо Эвеланш” со счетом 5:0 в матче под номером шесть первого раунда, который состоялся на арене “Pepsi Center” в Колорадо.

Шайбы в матче забросали Виктор Арвидссон, Ник Бонино, Филипп Форсберг, Остин Уотсон и Маттиас Экхольм.

В другой баталии Джейк Гюнтцель оформил покер, а “Питтсбург Пингвинз” вышел во второй раунд Кубка Стэнли, обыграв “Филадельфию Флайерз” со счетом 8:5.

Примечательно, что “Питтсбург” выиграл девятую серию плей-офф подряд и теперь встретится либо с “Вашингтон Кэпиталз”, или “Коламбус Блю Джекетс”. Счет в той серии 3:2 в пользу “Кэпиталз”.

Добавим, что на “Предаторз” дальше ждет серия из ХК “Виннипег”.

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