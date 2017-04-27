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"Нешвіл" переміг "Сент-Луїс" у першій грі другого раунду плей-оф Кубка Стенлі

Київ • УНН

 • 13007 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Двома матчами стартувала серія другого раунду плей-оф Кубка Стенлі. "Сент-Луїс Блюз" на домашній арені поступився іншому представникові Західної конференції "Нешвілл Предаторс", повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

"Нешвіл" переміг "Сент-Луїс" у першій грі другого раунду плей-оф Кубка Стенлі

Рахунок у грі відкрив Вілсон на 12-й хвилині першого періоду, підставивши ключку під кидок Суббана. Через 34 секунди після відновлення гри в другому періоді Суббан збільшив перевагу "Предаторс" - 2:0. Парайко на дев'ятій хвилині одну шайбу відіграв, але Форсберг на 13-й реалізував більшість - 3:1.

На сьомій хвилині третього періоду Шварц скоротив розрив в рахунку до мінімуму - 2:3, а через три - Соботка зрівняв результат. Однак Фіддлер знову вивів гостей вперед - 4:3.

"Мені сподобалося, що ми спробували відігратися. Я задоволений цим. Але нам треба робити висновки. Другий період ми провели недостатньо добре. Він коштував нам гри", - сказав тренер "Блюз" Майк Йео.

Варто відзначити, що на другій хвилині другого періоду травму лівої ноги отримав нападник "Нешвілла" Кевін Фіала. Після силового прийому захисника "Блюз" Роберто Бортуццо Фіала впав і врізався в борт. Його забрали з льоду на носилках. Гру затримали на 17 хвилин: швидка відвезла Фіалу в лікарню, а проводити матч без неї не можна. 17 хвилин довелося чекати приїзду іншої машини.

Зауважимо, що у першому раунді "Нешвілл" за чотири гри розібрався з "Чикаго Блекхокс", пропустивши лише три шайби.
Додамо також, в іншому протистоянні "Анахайм" поступився "Едмонтону" – 3:5.

Як повідомляв УНН, "Піттсбург" і "Нешвілл" вийшли до другого раунду плей-оф Кубка Стенлі.

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