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"Нэшвилл" победил "Сент-Луис" в первой игре второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

Киев • УНН

 • 13007 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Двумя матчами стартовала серия второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. "Сент-Луис Блюз" на домашней арене уступил другому представителю Западной конференции "Нэшвилл Предаторс", сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

"Нэшвилл" победил "Сент-Луис" в первой игре второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

Счет в игре открыл Уилсон на 12-й минуте первого периода, подставив клюшку под бросок Суббана. Через 34 секунды после возобновления игры во втором периоде Суббан увеличил преимущество "Предаторс" - 2:0. Парайко на девятой минуте одну шайбу отыграл, но Форсберг на 13-й реализовал большинство - 3:1.

На седьмой минуте третьего периода Шварц сократил разрыв в счете до минимума - 2:3, а через три - Соботка сравнял результат. Однако Фиддлер снова вывел гостей вперед - 4:3.

"Мне понравилось, что мы попытались отыграться. Я доволен этим. Но нам надо делать выводы. Второй период мы провели недостаточно хорошо. Он стоил нам игры", - сказал тренер "Блюз" Майк Йео.

Стоит отметить, что на второй минуте второго периода травму левой ноги получил нападающий "Нэшвилла" Кевин Фиала. После силового приема защитника "Блюз" Роберто Бортуццо Фиала упал и врезался в борт. Его забрали со льда на носилках. Игру задержали на 17 минут: скорая увезла Фиала в больницу, а проводить матч без нее нельзя. 17 минут пришлось ждать приезда другой машины.

Заметим, что в первом раунде "Нэшвилл" за четыре игры разобрался с "Чикаго Блэкхокс", пропустив лишь три шайбы.
Добавим также, в другом противостоянии "Анахайм" уступил "Эдмонтона" - 3:5.

Как сообщал УНН, "Питтсбург" и "Нэшвилл" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли.

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