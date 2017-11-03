Ситник пояснив, чому лише зараз оголосили підозри фігурантам "справи рюкзаків"

"Ключові докази, деякі були здобуті буквально нещодавно, коли були встановлені особи, які мали дати свідчення," - сказав Ситник.

За його словами, лише одного відеозапису недостатньо для висловлення підозри фігурантам справи, тому цьому передувало розслідування агентами НАБУ всіх обставин справи.

Нагадаємо, 1 листопада, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися детективи з матеріалами провадження, де обґрунтували достатність підстав для оголошення підозри у справі "рюкзаків Авакова", 13 жовтня і жодного політичного підтексту у цій справі немає.