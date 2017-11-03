Сытник объяснил, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам "дела рюкзаков"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что вручение подозрений фигурантам "дела рюкзаков" состоялось сегодня, потому что только недавно были установлены фигуранты дела, которые дали ключевые доказательства. Об этом он рассказал в пятницу, 3 ноября, на заседании парламентского комитета по борьбе с коррупцией, где представил отчет работы НАБУ, передает корреспондент УНН.
"Ключевые доказательства, некоторые были добыты буквально недавно, когда были установлены лица, которые должны были дать показания", - сказал Сытник.
По его словам, только одной видеозаписи недостаточно для выражения подозрения фигурантам дела, этому предшествовало расследование агентами НАБУ всех обстоятельств дела.
Напомним, 1 ноября, в Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились детективы с материалами производства, где обосновали достаточность оснований для объявления подозрения по делу "рюкзаков Авакова", 13 октября и никакого политического подтекста в этом деле нет.