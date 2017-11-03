Сытник объяснил, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам "дела рюкзаков"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50679 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117801 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103626 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106387 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105330 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94855 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102203 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143417 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116329 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Сытник объяснил, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам "дела рюкзаков"

Сытник объяснил, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам "дела рюкзаков"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что вручение подозрений фигурантам "дела рюкзаков" состоялось сегодня, потому что только недавно были установлены фигуранты дела, которые дали ключевые доказательства. Об этом он рассказал в пятницу, 3 ноября, на заседании парламентского комитета по борьбе с коррупцией, где представил отчет работы НАБУ, передает корреспондент УНН.

"Ключевые доказательства, некоторые были добыты буквально недавно, когда были установлены лица, которые должны были дать показания", - сказал Сытник.

По его словам, только одной видеозаписи недостаточно для выражения подозрения фигурантам дела, этому предшествовало расследование агентами НАБУ всех обстоятельств дела.

Напомним, 1 ноября, в Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились детективы с материалами производства, где обосновали достаточность оснований для объявления подозрения по делу "рюкзаков Авакова", 13 октября и никакого политического подтекста в этом деле нет.

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