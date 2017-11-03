Сытник объяснил, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам "дела рюкзаков"

"Ключевые доказательства, некоторые были добыты буквально недавно, когда были установлены лица, которые должны были дать показания", - сказал Сытник.

По его словам, только одной видеозаписи недостаточно для выражения подозрения фигурантам дела, этому предшествовало расследование агентами НАБУ всех обстоятельств дела.

Напомним, 1 ноября, в Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились детективы с материалами производства, где обосновали достаточность оснований для объявления подозрения по делу "рюкзаков Авакова", 13 октября и никакого политического подтекста в этом деле нет.