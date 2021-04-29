"Нерозумна спроба шантажу": у РФ відповіли на заяву посла України про відновлення ядерного статусу

Цитата

"Ми розглядаємо заяву посла як абсолютно нерозумну спробу шантажувати країни Заходу міфічним ядерним потенціалом Києва заради того, щоб ще раз спробувати випросити якісь преференції собі у відносинах з НАТО", - сказала вона.

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Як підкреслила Захарова, Україна добровільно приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), що передбачає повну відмову від володіння цим видом озброєння.

"Слід також зазначити некоректність самих висловлювань про ... якесь відновленні ядерного статусу України. Треба триматися фактів: ця держава ніколи не володіла статусом ядерної держави", - сказала вона.

Захарова додала, що "такій безвідповідальній поведінці в інформаційному просторі повинні бути надані відповідні оцінки з урахуванням серйозності порушуваних проблем і масштабу реакції на заяву українського дипломата".

"Все-таки мова йде про ядерну зброю, повинні бути якісь все-таки правові рамки, в яких робляться подібні заяви", - резюмувала вона.

Контекст

Посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю німецькій пресі закликав Захід надати Україні сучасне озброєння, а також прийняти в НАТО. Якщо Захід зволікатиме, на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

"В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого, як НАТО, і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - резюмував дипломат.

Пізніше цю заяву прокоментував і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна не має наміру порушити свої зобов'язання і повернути ядерний статус, але вона у безвихідному становищі.