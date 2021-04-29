"Неумная попытка шантажа": в РФ ответили на заявление посла Украины о восстановлении ядерного статуса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. МИД РФ рассматривает заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о возможности "восстановления" ядерного статуса страны как неумную попытку шантажа западных стран с целью получения Киевом преференций в отношениях с НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Цитата
"Мы рассматриваем заявление посла как совершенно неумную попытку шантажировать страны Запада мифическим ядерным потенциалом Киев ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО", - сказала она.
Детали
Как подчеркнула Захарова, Украина добровольно присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), предусматривающей полный отказ от владения этим видом оружия.
"Следует отметить некорректность самых высказываний о ... неком восстановлении ядерного статуса Украины. Надо держаться фактов: это государство никогда не обладало статусом ядерной державы", - сказала она.
Захарова добавила, что "такому безответственному поведению в информационном пространстве должны быть даны соответствующие оценки с учетом серьезности поднимаемых вопросов и масштаба реакции на заявление украинского дипломата".
"Все-таки речь идет о ядерном оружии, должны быть какие-то все-таки правовые рамки, в которых делаются подобные заявления", - резюмировала она.
Контекст
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкой прессе призвал Запад предоставить Украине современное вооружение, а также принять в НАТО. Если Запад будет медлить, на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.
"В Украине нет другого выбора: либо мы являемся частью союза такого, как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" - резюмировал дипломат.
Позже это заявление прокомментировал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украина не намерена нарушить свои обязательства и вернуть ядерный статус, но она в безвыходном положении.