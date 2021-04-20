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Кулеба пояснив слова Мельника про ядерний статус України

Кулеба пояснив слова Мельника про ядерний статус України

Київ • УНН

 • 20009 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна не має наміру порушити свої зобов'язання і повернути ядерний статус, але вона у безвихідному становищі. Про це на брифінгу у вівторок сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяви посла України у ФРН Андрія Мельника, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Україна відмовилась від ядерного статусу у 1994 році, в обмін на обіцянку низки держав, включаючи Росію, не ставити під загрозу нашу територіальну цілісність і суверенітет. Росія порушила обіцянку, однак, з 1994 року, Україна ніколи не порушувала або демонструвала, що має намір порушити зобов’язання, які ми взяли на себе у 1994 році і відновити наш ядерний арсенал", - сказав Кулеба.

"В інтерв’ю наш посол у Німеччині, і не потрібно виймати його слова з контексту, - він спробував пояснити, що Україна у безвихідній ситуації, шукає безпеки у нинішньому становищі, але це не намір держави України - відхилити свої зобов'язання, підписані в 1994 році", - зазначив міністр.

Деталі

У той же час, зі слів дипломата, Україна очікує від усіх країн зробити зусилля для підтримки України, щоб змусити Росію дотримуватися зобов'язань, взятих у 1994 році.

Контекст

Посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю німецькій пресі закликав Захід надати Україні сучасне озброєння, а також прийняти в НАТО. Якщо Захід зволікатиме, на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

"В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого, як НАТО, і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - резюмував дипломат.

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