Нерезультативна боротьба з АЧС загрожує Польщі мільярдними збитками

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 179617 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 183392 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 315814 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 220961 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 325499 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 214057 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 239522 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254840 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246932 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136365 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 58915 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 146089 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 52893 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 55850 перегляди
У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

У Франції планують створити Центр єдності України: деталі

26 березня, 16:56 • 33248 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 146089 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 179605 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 315799 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 325487 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 281891 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101589 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 89469 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125199 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142431 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147713 перегляди
Актуальне
Нерезультативна боротьба з АЧС загрожує Польщі мільярдними збитками

Нерезультативна боротьба з АЧС загрожує Польщі мільярдними збитками

Київ • УНН

 • 8882 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Збитки через АЧС в Польщі можуть досягти 4 млрд євро. Про це повідомляє Асоціація тваринників України, передає УНН.

"Польські вчені прогнозують поширення вірусу африканської чуми свиней по всій території держави. Якщо це станеться, то збитки можуть досягти 4 мільярдів євро", - йдеться в повідомленні.

Уряд країни бореться з АЧС на протязі 2,5 років. У той же час, Вища контрольна палата розкритикувала способи боротьби Польщі з хвороб.

"Так за підрахунками тільки 6% господарств можуть виконати вимоги державних органів і ввести протиепізоотичні заходи на фермі. Адже вартість їх впровадження становить 30 тис. злотих, це більше 7 тис. євро. Для малих господарств такі витрати нереальні", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні пропонують відновити практику страхування господарств від АЧС

Вчені попереджають, що несерйозне ставлення до профілактики захворювання може призвести до знищення свинарства. Наприклад, в Іспанії з АЧС боролися 30 років, нагадали в Держветінституті.

"Беручи до уваги, що 2,5 року робиться в Польщі, здається, що ми рухаємося в бік іспанського сценарію. Спочатку хвороба охопить всю країну, потім ми побачимо наслідки цього і почнемо ставитися до питання серйозно", - говорить професор Пейсак з Державного ветеринарного інституту.

На його думку, головна помилка уряду - введення заходів біобезпеки тільки там, де хвороба вже виникла, в той час як потрібно думати про біобезпеку у всій Польщі.

Нагадаємо, в Україні ситуація з АЧС критична вже не перший рік. Збитки за підрахунками експертів перевищують 1 млрд грн. З початку року в країні зафіксовано 140 спалахів хвороби і до кінця року їх кількість ще може збільшитися.

Фермери в епідемії АЧС звинувачують державу і профільні контролюючі органи, які не здатні якісно протистояти поширенню вірусу.

У Держпродспоживслужбі, в свою чергу, нарікають на брак фінансування для протиепізоотичних заходів. У Верховній раді, тим часом, вважають, що справжня проблема служби не в фінансах, а в кадрах і компетенції.

Додамо, що за словами нардепа С.Тригубенка, в 2017-му фінансування Держпродспоживслужби збільшилося в два рази (з 56 в 2016 році до 113 млн грн). Однак, показники захворюваності АЧС аж ніяк не впали, а тільки навпаки: протягом 2016 року було зафіксовано 91 випадок хвороби, тоді як з початку 2017 року зареєстроване вже більше 110 спалахів, уточнив політик.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.15
Bitcoin
$87,370.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,058.30
Ethereum
$2,020.39