Нерезультативна боротьба з АЧС загрожує Польщі мільярдними збитками

"Польські вчені прогнозують поширення вірусу африканської чуми свиней по всій території держави. Якщо це станеться, то збитки можуть досягти 4 мільярдів євро", - йдеться в повідомленні.

Уряд країни бореться з АЧС на протязі 2,5 років. У той же час, Вища контрольна палата розкритикувала способи боротьби Польщі з хвороб.

"Так за підрахунками тільки 6% господарств можуть виконати вимоги державних органів і ввести протиепізоотичні заходи на фермі. Адже вартість їх впровадження становить 30 тис. злотих, це більше 7 тис. євро. Для малих господарств такі витрати нереальні", - йдеться в повідомленні.

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Вчені попереджають, що несерйозне ставлення до профілактики захворювання може призвести до знищення свинарства. Наприклад, в Іспанії з АЧС боролися 30 років, нагадали в Держветінституті.

"Беручи до уваги, що 2,5 року робиться в Польщі, здається, що ми рухаємося в бік іспанського сценарію. Спочатку хвороба охопить всю країну, потім ми побачимо наслідки цього і почнемо ставитися до питання серйозно", - говорить професор Пейсак з Державного ветеринарного інституту.

На його думку, головна помилка уряду - введення заходів біобезпеки тільки там, де хвороба вже виникла, в той час як потрібно думати про біобезпеку у всій Польщі.

Нагадаємо, в Україні ситуація з АЧС критична вже не перший рік. Збитки за підрахунками експертів перевищують 1 млрд грн. З початку року в країні зафіксовано 140 спалахів хвороби і до кінця року їх кількість ще може збільшитися.

Фермери в епідемії АЧС звинувачують державу і профільні контролюючі органи, які не здатні якісно протистояти поширенню вірусу.

У Держпродспоживслужбі, в свою чергу, нарікають на брак фінансування для протиепізоотичних заходів. У Верховній раді, тим часом, вважають, що справжня проблема служби не в фінансах, а в кадрах і компетенції.

Додамо, що за словами нардепа С.Тригубенка, в 2017-му фінансування Держпродспоживслужби збільшилося в два рази (з 56 в 2016 році до 113 млн грн). Однак, показники захворюваності АЧС аж ніяк не впали, а тільки навпаки: протягом 2016 року було зафіксовано 91 випадок хвороби, тоді як з початку 2017 року зареєстроване вже більше 110 спалахів, уточнив політик.